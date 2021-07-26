Любимова: фильм "Капитан Волконогов бежал" получит признание критиков и зрителей

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Драма "Капитан Волконогов бежал" Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, которая представит Россию в основном конкурсе Венецианского кинофестиваля, получит признание кинокритиков и широкого зрителя, участие в смотре станет для проекта отправной точкой. Такое мнение выразила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Венецианский кинофестиваль пройдет на острове Лидо в Венецианской лагуне с 1 по 11 сентября. Объявление программы состоялось в понедельник, фильм "Капитан Волконогов бежал", созданный при поддержке Минкультуры РФ, включили в основную конкурсную секцию смотра. "Уверена, участие в основной программе Венецианского кинофестиваля станет отправной точкой для фильма и он получит признание не только кинокритиков, но и широкого зрителя. Хочу пожелать успехов талантливой команде Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, и, конечно же, мы все вместе будем надеяться на победу нашего кино", - сказала министр культуры РФ Ольга Любимова, которую процитировали в пресс-службе министерства.

Производством картины занимались Россия, Эстония и Франция. Создатели охарактеризовали фильм как драму с элементами триллера, основной темой которой стал путь к прощению. Ее главным героем является капитан Волконогов, чья жизнь меняется, когда его объявляют преступником. Он скрывается на городской окраине и там встречает вестника с того света. У Волконогова появляется шанс получить прощение тех, в чей дом он принес смерть.

"В 2018 году мы c Алексеем Чуповым участвовали в венецианском фестивальном конкурсе "Горизонты" с фильмом "Человек, который удивил всех". Теперь, три года спустя, мы рады вернуться в Венецию и принять участие в основном конкурсе фестиваля с нашим новым фильмом "Капитан Волконогов бежал". Это большая честь для нас", - отметила Меркулова.

Главную роль в картине исполнил Юра Борисов. Продюсерами выступили Валерий Федорович, Евгений Никишов, Александр Плотников, сопродюсерами - Катрин Кисса, Шарль-Эврар Чехов и Надежда Зайончковская. Съемки проходили в Санкт-Петербурге.