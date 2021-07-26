Жерар Депардье снимет в Калининградской области фильм об эскадрилье "Нормандия-Неман"

КАЛИНИНГРАД, 26 июля. /ТАСС/. Французский актер Жерар Депардье снимет в Калининградской области фильм о французской эскадрилье "Нормандия-Неман", которая в 1945 году в составе Красной армии участвовала в битве за Восточную Пруссию и в штурме города-крепости Кенигсберг (нынешний Калининград). Об этом было заявлено на круглом столе "Место Балтики в системе российского кинематографа - опыт, достижения, планы" в рамках XVII Международного кинофестиваля "Балтийские дебюты", который проходит в городе Светлогорске на калининградском побережье Балтийского моря.

"Знаменитый актер Жерар Депардье (в качестве почетного гостя посетил открытие фестиваля в рамках спецпоказа документальной ленты "Моя узбекская мечта" с его участием - прим. ТАСС) и его команда в скором времени начинают снимать в Калининградской области фильм о легендарной эскадрилье "Нормандия-Неман". Проект действительно интересный, так как это очень серьезная часть истории Калининградской области", - привела в понедельник пресс-служба фестиваля слова министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака. Он отметил, что порядка 10 мест в самой западной российской области связаны с этой яркой и интересной темой, и власти обязательно поддержат инициативу французской стороны.

Министр также сообщил, что в Калининграде будет создан специальный киногород, где можно будет осуществлять профессиональные киносъемки. Предполагается создать инфраструктуру для тех, кто приедет в Калининград и область снимать кино: это будет место, где можно жить и работать, обеспеченное всем необходимым для продуктивного творческого процесса.

По оценкам участников круглого стола, Калининградская область в обозримой перспективе может стать своеобразным Балтийским Голливудом - крупным центром киноиндустрии. "Если создавать Балтийский Голливуд, то, в принципе, здесь имеется все - своеобразная природа, уникальные ландшафты, европейская и советская архитектура, но на данный момент здесь отсутствует техническая база. А еще хорошо бы все исторические зоны - ландшафты обособить, то есть сделать их неприкасаемыми", - сказал член Совета при президенте РФ по культуре и искусству, ректор ВГИКа, президент кинофестиваля "Балтийские дебюты" Владимир Малышев.

По мнению председателя конкурсного жюри, президента Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилла Разлогова, "Калининград никогда не потеряется в этом большом пространстве экранной жизни". "Каждому же региону, для того, чтобы он мог называться, образно говоря, местным Голливудом, прежде всего необходимо создание инфраструктуры, условий для того, чтобы этот регион оказался на экранах, в кинофильмах и привлекал людей, а также был интересен туристам. Так сейчас происходит с большим количеством кинофильмов в нашей стране и за рубежом", - подчеркнул он.

Семнадцатый Международный кинофестиваль "Балтийские дебюты" проходит с 24 по 29 июля в Светлогорске в Театре эстрады "Янтарь-холл". Он проводится при поддержке Министерства культуры РФ, правительства и Министерства по культуре и туризму Калининградской области, ФГБУК "Росконцерт" и АНО "Фестивальная дирекция". ТАСС - генеральный информационный партнер кинофестиваля.