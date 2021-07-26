В Екатеринбурге планируют создать музей уральского искусства XX века

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Участники международной конференции о проблемах второго русского авангарда, которая пройдет в ноябре в Уральском федеральном университете, поднимут вопрос создания музея уральского искусства XX века. Об этом сообщила ТАСС искусствовед, заведующая кафедрой истории искусств и музееведения вуза Тамара Галеева.

"Мы планируем провести круглый стол на конференции в университете, ведь это проблема - в музеях нет коллекций этого периода (XX века. - прим. ТАСС), потому что это было тяжелое время и для музеев, и для художников. Мы с организаторами конференции поднимаем вопрос о создании музея уральского искусства XX века или музея авангарда", - сообщила Тамара Галеева.

Искусствовед отметила, что такое решение связано с необходимостью собрать наследие уральских художников в одном месте, чтобы картины не расходились по коллекционерам и частным музеям. Также рассматривается возможность создания монографии по искусству Екатеринбурга XX века. По словам Галеевой, нет ни одной книги, которая охватывала хотя бы большую часть работ.

Второй русский авангард - движение в русском искусстве, в основе которого лежат противопоставление академическим традициям и отказ от классических канонов, эксперименты с формами. Его началом считается середина 1950-х годов, а завершением - конец 1980-х.