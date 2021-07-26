Быт скифов воссоздадут на историческом фестивале на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 26 июля. /ТАСС/. Быт скифов реконструируют на историческом фестивале на Татарском городище в городе Ставрополе. Организаторы обещают обеспечить площадку живой скифской музыкой, сообщили в понедельник в краевом музее-заповеднике им. Г. Н. Прозрителева и Г. К. Праве.

"На территории музея-заповедника Татарское городище пройдет фестиваль исторической реконструкции, посвященный скифской культуре. Для всех желающих будет организована площадка с воссозданным бытом скифов, некогда проживших на территории Ставрополья. Звуковое сопровождение обеспечит скифская живая музыка", - говорится в сообщении на странице музея в Instagram.

Фестиваль пройдет на территории археологического памятника в сентябре 2021 года. Посетители смогут поучаствовать в мастер-классах плетению корзин, стрельбе из лука и метанию сулиц, работе с глиной и металлом. Для детей на фестивале организуют школу юного археолога - участники смогут поставить палатку, разбить раскоп, научиться чертить и фиксировать находки.

"Не знакомые с Татарским городищем посетители фестиваля смогут поучаствовать в пешеходных экскурсиях по территории археологического и природного музея-заповедника. Масштабы фестиваля, количество участников и другие организационные вопросы будут зависеть от эпидемиологической обстановки", - поясняют в музее.

Татарское городище является крупнейшим археологическим памятником Предкавказья. Оно включает в себя фортификационные сооружения, системы дорог, могильников и культовых сооружений, которые позволяют познакомиться с жизнью древних людей с VIII века до нашей эры по X век нашей эры. Часть древнего города пока скрыта под землей. По данным историков, городище является многослойным памятником, функционировавшим на протяжении четырех исторических периодов: кобанского, скифского, сарматского, хазарского.