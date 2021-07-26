Виктор Сухоруков объяснил свое увольнение из Театра им. Моссовета

ЕССЕНТУКИ, 26 июля. /ТАСС/. Народный артист России Виктор Сухоруков перечислил причины, по которым уволился из Государственного академического театра им. Моссовета, где прослужил более 10 лет. Об этом актер, ставший гостем четвертого фестиваля популярных киножанров "Хрустальный источникъ" в Ессентуках, рассказал в понедельник журналистам.

"Я ушел из Театра Моссовета, но это не вызов, это не месть, это не казнь, я просто ушел, я решил изменить свою участь, - пояснил Сухоруков. - Я делал так и раньше. У меня были разные этапы, когда я сам себе разрушал, и начинал что-то новое в жизни".

Он добавил, что 12 лет прослужил в Театре Моссовета. "С приходом нового художественного руководителя, которого я не посчитал лидером, решил уйти, - пояснил актер. - Мне кажется, он слаб для такого коллектива и сегодняшнего времени. Это мое мнение. Также у меня произошел конфликт с режиссером, с которым мы сотрудничали много лет. И третье - дирекция меня не услышала, не поняла".

Сухоруков, уверен, что "не пропадет", что у него все в порядке. "Я уходил не в степь. Я не успел трудовую книжку забрать, уже поступали звонки из крупнейших театров Москвы. Я имею предложения, без работы не останусь", - подчеркнул он.

При этом актер не стал называть театры, из которых ему поступили предложения. "Почему не назову конкретные театры? Они государственные, старинные, мощные, я бы там был как рыба в воде. Не называю, потому что выбор еще не сделал и, может быть, и не сделаю, потому что сегодня у меня летнее настроение", - пояснил актер. Он также добавил, что, быть может, ему удастся проехаться по России с творческими вечерами. "Хочу отгулять лето и по осени, как школьник, войду в новый сезон", - сказал он.

Как ранее сообщил ТАСС художественный руководитель театра Евгений Марчелли, Сухоруков уволился и забрал трудовую книжку в конце июня. Заявление об уходе написал в конце мая.

Об актере

Виктор Сухоруков окончил ГИТИС в 1978 году. Служил в Театре им. Евгения Вахтангова, в Театре на Малой Бронной. С 2011 года играл в Театре имени Моссовета. На его сцене был задействован в постановках "Странник", "Встречайте, мы уходим", "Римская комедия (Дион)", "Царство отца и сына" и других.