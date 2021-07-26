Композитор Григорий Гладков предложил в дар Брянску свой вариант гимна города

ТАСС. 26 июля. Российский композитор, бард Григорий Гладков предложил в дар городу Брянску гимн, который несколько лет назад написал на стихи поэтов - уроженцев Брянской области Валентина Динабургского и Ильи Швеца. Аудиозапись произведения он 26 июля предал главе города Марине Дбар, сообщила пресс-служба Брянского городского совета народных депутатов.

"Григорий Гладков обратился к главе города с предложением рассмотреть возможность принятия депутатским корпусом решения об утверждении официального гимна Брянска. <...> Аудиозапись, сведенную на профессиональной студии, композитор передал Марине Дбар", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, поэт Валентин Давыдович несколько лет назад переработал стихотворение Ильи Швеца "Нашим городом можно гордиться", посвященное Брянску, придав ему более современное звучание. Оба автора являются уроженцами Брянской области. В свою очередь, Гладков написал музыку на это произведение. "Собственный гимн есть только у региона, у города Брянска его никогда не было", - уточнили ТАСС в пресс-службе горсовета.

О дате рассмотрения депутатами горсовета предложенного Гладковым варианта гимна пока не сообщается.

Композитор, заслуженный деятель искусств РФ Григорий Гладков родился в 1953 году в Хабаровске. Детские и юношеские годы прошли в Брянске, где его мама работала заведующей яслями, он окончил общеобразовательную и музыкальную школы, Брянский институт транспортного машиностроения (ныне Брянский государственный технический университет), а затем переехал в Ленинград. С 1968 года начал сочинять и исполнять песни, наибольшую известность композитору принесли песни и музыка к мультфильмам "Пластилиновая ворона", "Про Веру и Анфису", "Падал прошлогодний снег". Сейчас бард живет и работает в Москве.