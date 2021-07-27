Данила Козловский работает над фильмом "Тру рашен романс" по мотивам русской классики

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Режиссер Данила Козловский готовит фильм под рабочим названием "Тру рашен романс" по мотивам русской классики на тему семьи. Об этом он сообщил на очной защите проектов Фонда кино, который проходит в пресс-центре ТАСС во вторник.

"В основе этой идеи, которой я живу довольно долго, было давнее желание схлестнуть несколько произведений золотого периода русской литературы и с помощью их характеров, тем, конфликтов и героев рассказать собственную уникальную историю. Это как если представить себе, что где-то Толстой, Достоевский, Лермонтов, Пушкин отдыхают вместе и видят историю некоей семьи, после чего на свет рождается "Герой нашего времени", "Евгений Онегин", "Братья Карамазовы" и так далее. Этот исходник мы хотим экранизировать с позиции сегодняшнего времени", - сказал Козловский.

Он отметил, что хочет сделать большое зрительское кино на тему семьи. Рабочее название проекта "Тру рашен романс".

Режиссер сериала "Пищеблок", снятого по роману Алексея Иванова, Святослав Подгаевский представил мистический триллер "Иван Грозный". По его словам, фильм будет основан на некоторых исторических фактах, но по большей части зрителей ожидает собственное видение создателей. Выход картины запланирован на январь 2023 года, у Фонда кино авторы запросили поддержку в 60 млн рублей.

Режиссер Иван Капитонов снимет научно-фантастический триллер "Сигналы" о семье, которая живет на исследовательской станции вдали от цивилизации. Главный герой параллельно ищет способы, чтобы вылечить сына от эпилепсии. Однажды он начинает ловить некие сигналы из космоса. Проект хотят выпустить весной 2023 года, у Фонда кинематографисты просят поддержку в размере 30 млн рублей.