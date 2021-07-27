Создатели фильма "Вызов" планируют осенью показать шоу о кастинге актрис на главную роль

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Режиссер Клим Шипенко, который в октябре вместе с актрисой Юлией Пересильд должен полететь на МКС для работы над художественным фильмом "Вызов", планирует снять около 40 минут в космосе. Осенью создатели также хотят показать зрителям сериал о процессе отбора кандидаток на главную роль. Об этом они рассказали на очной защите проектов Фонда кино, который проходит в пресс-центре ТАСС во вторник.

"Где-то 35-40 минут съемок в космосе. Сделаю так, чтобы максимальное количество космоса было снято в космосе", - сказал Шипенко. Старт корабля "Союз МС-19" запланирован на 5 октября. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий - космонавт Олег Артемьев, актриса Алена Мордовина и оператор Алексей Дудин.

По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, работа над картиной идет в круглосуточном режиме. "Мы будем показывать в сентябре шоу, которое снимали во время отбора основных кандидаток. Получился довольно драматичный сериал", - поделился он.

Как сообщили эксперты на очной защите, авторы запросили у Фонда кино поддержку в размере 400 млн рублей.

В ноябре прошлого года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выложил в Twitter ролик, в котором сообщалось, что съемки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием "Вызов" является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.