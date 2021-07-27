Драму "Пальмира" намерены выпустить в прокат 23 февраля 2022 года

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Драму "Пальмира", рассказывающую о судьбе саперов в Сирии, планируется выпустить в прокат 23 февраля 2022 года. Об этом сообщил на очной защите проектов Фонда кино, которая проходит в пресс-центре ТАСС во вторник, продюсер Алексей Учитель.

"Мы находимся в финале пути. Мы сейчас запрашиваем у Фонда кино 50 млн рублей. Это очень мощная картина, человеческая история. Она должна выйти в прокат 23 февраля", - сказал Учитель.

В основу сюжета картины лег рассказ о разминировании города Пальмиры перед выступлением оркестра Валерия Гергиева. Сценаристом фильма выступил Ариф Алиев, режиссером стал Андрей Кравчук. Главную роль исполнил Александр Робак.

Кроме того, генпродюсер компании "Метрафильмс" Артем Васильев сообщил, что команда драмы "Воздух" о первом отряде женской эскадрильи на фронтах войны, которую снимает режиссер Алексей Герман-младший, планирует возобновить работу осенью. "Около 40% картины отснято, может, больше. Фильм вышел из консервации, он был остановлен из-за коронавируса. К настоящему моменту снова собрана огромная съемочная группа. Мы хотим в начале 2022 года закончить съемки", - сказал он.

Компания "Метрафильмс" также работает над проектом "Один в океане" по мотивам реальной истории писателя и океанографа Славы Курилова, который бежал вплавь с борта советского туристического лайнера из-за невозможности покинуть СССР легально. Главную роль в фильме сыграет Данила Козловский, снимет картину Кирилл Соколов.