Любимова считает беспрецедентным обширное участие фильмов из РФ в международных фестивалях

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова в беседе с ТАСС назвала беспрецедентным обширное участие российских проектов в международных кинофестивалях в 2021 году, многие из фильмов получили финансовую поддержку Минкультуры РФ.

Накануне была объявлена программа Венецианского кинофестиваля, который пройдет в сентябре. Россию в основной конкурсной программе представит триллер Наташи Меркуловой и Алексея Чупова "Капитан Волконогов бежал", созданный при поддержке Минкультуры РФ. Ранее на Каннском кинофестиваля Гран-при удостоился фильм "Купе № 6" (Hytti № 6) Юхо Куосманена, также получивший господдержку.

"Мы абсолютно счастливы нашим международным успехам, это беспрецедентно. Это шесть проектов в Каннах, два - в основном конкурсе кинофестиваля в Локарно, два - в Венеции. Мы очень радуемся, что на фестивалях представлены проекты, которые как раз были поддержаны за последние три года министерством культуры", - отметила Любимова.

Российские фильмы "Медея" Александра Зельдовича и "Герда" Натальи Кудряшовой включили в основной конкурс международного кинофестиваля в Локарно, который пройдет в августе. Помимо картины "Капитан Волконогов бежал", на Венецианском кинофестивале покажут драму "Мама, я дома" ученика Александра Сокурова Владимира Битокова. Отечественный кинематограф также был широко представлен на Каннском кинофестивале. В частности, в программе "Особый взгляд" главный приз получила работа Киры Коваленко "Разжимая кулаки", в этой же секции состоялась премьера ленты "Дело" Алексея Германа-младшего.