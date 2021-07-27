Екатерина Гусева и Владислав Косарев откроют фестиваль Ruskeala Symphony в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 27 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль Ruskeala Symphony, который проводится в 2021 году в горном парке "Рускеала" в Карелии в пятый раз, 13 августа откроется вечерней программой "А зори здесь тихие. Ночь кино с Симфоническим оркестром" с участием актрисы театра и кино Екатерины Гусевой и певца Владислава Косарева, сообщили во вторник в пресс-службе Минкультуры республики.

"Первый день работы фестиваля - концерт в Итальянском карьере "А зори здесь тихие. Ночь кино с Симфоническим оркестром", на котором в сопровождении Симфонического оркестра Карельской филармонии под управлением Алексея Ньяга выступят звездная актриса театра и кино Екатерина Гусева и известный певец Владислав Косарев", - говорится в сообщении.

Фестиваль продлится два дня - 13 и 14 августа. Во второй, основной день запланированы музыкальные программы в разных жанрах с участием таких музыкантов, как: джазовый пианист Даниил Крамер, гитарист и организатор международных фестивалей "Царицыно. Gypsy Jazz" и Gypsysphera в Московском международном Доме музыки Дмитрий Купцов, солисты Мариинского театра Виолетта Лукьяненко (сопрано) и Роман Арндт (тенор).

На второй день фестиваля был запланирован Второй концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова в исполнении пианиста Вадима Холоденко, однако, как пояснили ТАСС в Карельской филармонии, по техническим причинам в связи со своим расписанием музыкант не сможет прилететь в этот день. На основной площадке в Итальянском карьере обладатель серебряной медали на XV Международном конкурсе им. Чайковского пианист Лукас Генюшас (Москва) сыграет Первый фортепианный концерт Петра Чайковского.

Правила входа на фестиваль

Пандемия коронавирусной инфекции внесла свои изменения в условия проведения фестиваля в 2021 году.

"Организаторы фестиваля обращают внимание зрителей, что при посещении Ruskeala Symphony - 2021 необходимо соблюдать масочный режим, а также иметь при себе один из документов: документ, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19 (достаточно о вакцинации первой дозой вакцины), документ, подтверждающий перенесенное заболевание COVID-19, если со дня выздоровления прошло не более шести календарных месяцев, справку об отрицательном анализе на COVID-19, полученную не ранее чем за 72 часа до мероприятия", - сообщили в министерстве.

Международный фестиваль Ruskeala Symphony ежегодно проходит в Карелии с 2017 года. В концертах ранее принимали участие артисты из Франции, Китая и Аргентины, программы проходили в течение нескольких дней. В год создания проект вошел в топ-15 региональных событий страны. А осенью 2020 года Ruskeala Symphony стал обладателем Гран-при Национальной премии Russian Event Awards-2020 в номинации "Лучшее туристическое событие в области культуры".

Горный парк "Рускеала" является памятником истории горного дела и популярной достопримечательностью. Ежегодно в августе на сцене под открытым небом в бывшем мраморном карьере собираются представители оперной сцены, академические и джазовые музыканты, чтобы представить зрителям тематические программы.