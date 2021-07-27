РИГА, 27 июля. /ТАСС/. Знаменитый латышский композитор и пианист Раймонд Паулс заявил о готовности уйти со сцены. Запланированные этим летом концерты, посвященные 85-летию маэстро, которое он отметил в январе этого года, скорее всего, станут последними, сообщает во вторник журнал Kas Jauns .

Как пояснил изданию Паулс, который и раньше заявлял о намерении уйти со сцены, причиной такого решения послужило состояние его здоровья. "Хотя я уже говорил это много лет назад, на этот раз для этого действительно есть причины. У меня были моменты, которые заставляли меня думать, что я все-таки должен прекратить концертировать. Здоровье - мои ноги работают не так хорошо, как должны бы", - отметил он.

В Латвийском национальном театре на минувших выходных прошел совместный концерт Паулса и всемирно известной оперной певицы Элины Гаранчи по случаю 85-летия маэстро. Концерт должен был состояться еще в январе, но из-за пандемии коронавируса был перенесен. Композитор продолжит празднование своего юбилея на сцене во вторник концертом "Четвертая волна", открывающим седьмой Юрмальский фестиваль.

При этом композитор в разговоре с журналистами не стал скрывать, что эти концерты являются своего рода прощанием с публикой. "Я больше не могу участвовать в таких масштабных программах и организовывать их. Я уже чувствую, что мне становится немного сложно. Я не хочу спекулировать на этом, как многие мои коллеги, которые каждый год прощались со зрителями, но потом все равно возвращались, и это уже смешно", - отметил он на пресс-конференции.

Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге. Музыкальное образование получил в Латвийской государственной консерватории. Он является автором музыки множества эстрадных хитов, мелодий к фильмам. Его песни исполняли Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару, Лайма Вайкуле, Лариса Долина, Эдита Пьеха, Кристина Орбакайте, Анне Вески. Самые известные свои песни композитор написал в соавторстве с Ильей Резником, Робертом Рождественским и Янисом Петерсом. Он также является одним из основателей всесоюзного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Юрмала", а после - международного фестиваля "Новая волна".

Композитор вел активную политическую жизнь. В 1988-1991 гг. он был председателем госкомитета по культуре ЛССР, в 1991-1993 гг. - министром культуры Латвии, а также являлся депутатом парламента республики. В 1999 году Паулс выдвигался на пост президента страны, однако снял свою кандидатуру. В 2010 году он объявил об уходе из политики и желании в дальнейшем заниматься только музыкой. В Латвии и России композитор удостоен многих наград.