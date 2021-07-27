Умер актер театра МОСТ Юрий Огульник

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Актер Юрий Огульник, прослуживший в московском театре МОСТ более 40 лет, умер от коронавирусной инфекции в возрасте 76 лет. Об этом ТАСС сообщил во вторник художественный руководитель театра Евгений Славутин.

"Юрия Огульника не стало. Это произошло сегодня ночью. Он лежал в больнице с ковидом", - сказал он.

По словам худрука, информация о дате и месте прощания и похорон будет известна позднее.

Огульник родился 25 марта 1945 года. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова в 1967 году по специальности "математика". В 1982 году поступил в студию Студенческого театра университета, а затем продолжил работу в театре МОСТ. Дебютировал в спектакле "Счастливый неудачник". Сыграл более 60 ролей, был задействован в спектаклях "Счастливый неудачник", "Книга судеб", "Как важно быть серьезным", "Сирано", "Непобедимая Армада" и других.