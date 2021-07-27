Ниццу включили в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла во вторник город Ницца в свой Список Всемирного наследия. Решение было принято на проходящей в городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) в онлайн-режиме 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Ницца внесена в список как "город - курорт зимней Ривьеры".

Комментируя новый почетный статус города, его мэр Кристиан Эстрози подчеркнул, что "история города Ницца одновременно открыта миру и в то же время связана с местными событиями, это история как средиземноморского, так и альпийского регионов, это город европейский и город-космополит". "Архитектура и пейзажи Ниццы уникальны, она стала образцом для многих городов мира", - добавил мэр.

Курорт на Лазурном берегу

Ницца, расположенная на берегу бухты Ангелов, является столицей департамента Приморские Альпы и одним из главных городов и курортов Лазурного берега Франции. Населенный пункт, основанный древними греками в IV веке до н. э., быстро стал тогда одним из крупнейших торговых городов побережья.

В ходе своей истории город неоднократно подвергался набегам и захватам. Лишь в 1793 году Ницца в рамках департамента Приморские Альпы была присоединена к Франции. Однако в 1814 году она вновь отошла к Савойскому графству и до 1860 являлась провинцией Сардинского королевства. В 1860 году во время правления Наполеона III Ницца окончательно вошла в состав Франции.

В XIX века Ницца стала популярным среди европейской и российской аристократии зимним морским курортом. В 1852 года в город прибыла императрица Александра Федоровна, в городе была приобретена земля, построены особняки. Вскоре в Ницце уже насчитывалось около 400 русских семей, владевших жильем и землей.

В 1912 году в городе было закончено строительство собора Святого Николая, считающегося красивейшим православным собором за пределами России. Собор был создан в основном на средства императора Николая II.

В настоящее время в городе находятся такие связанные с русской культурой и историей заграничной российской общины объекты, как церковь Святителя и Чудотворца Николая и мученицы царицы Александры, часовня в память цесаревича Николая Александровича, памятник цесаревичу Николаю Александровичу, умершему в Ницце, русское кладбище Кокад.

В настоящее время население Ниццы превышает 300 тыс. человек. Это пятый по численности город Франции, после Парижа, Марселя, Лиона и Тулузы.