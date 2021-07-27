Вышел новый трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники"

Новый трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники" (Ghostbusters: Afterlife) появился на YouTube-канале Sony Pictures во вторник. Мировая премьера фильма запланирована на 10 ноября 2021 года. Российские зрители увидят картину на день позже - 11 ноября.

В фильме снялись Финн Вулфард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун, Пол Радд, а также исполнители главных ролей в предыдущих частях "Охотников за привидениями" - Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Сигурни Уивер и Эрни Хадсон.

Режиссером картины выступил Джейсон Райтман, являющийся сыном Айвена Райтмана, который снял первые два фильма серии.