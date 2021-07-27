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Умер солист рок-группы Metal Church Майк Хоу

Музыкант умер на 56-м году жизни
Майк Хоу imago images/snapshot via Reuters Connect
Описание
Майк Хоу
© imago images/snapshot via Reuters Connect

ТАСС, 27 июля. Вокалист рок-группы Metal Church Майк Хоу в понедельник умер на 56-м году жизни в городе Юрика (штат Калифорния).

"С глубочайшими сожалениями мы должны сообщить о смерти нашего брата, нашего друга и истинной легенды хеви-метал. Майк Хоу скончался этим утром в своем доме в городе Юрика в Калифорнии. Мы опустошены и не можем подобрать слова", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте группы в Facebook. Причина смерти музыканта не уточняется.

Metal Church - американская рок-группа, основанная в 1980 году в Сан-Франциско. Группа выпустила более 12 студийных альбомов.

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