Группе Green Grey запретили выступать в Киеве

КИЕВ, 27 июля. /ТАСС/. Выступление украинской рок-группы Green Grey на праздничном концерте ко Дню Независимости Украины отменено в связи с критическими высказываниями ее участников о нормах закона о государственном языке и отсутствием в репертуаре песен на украинском языке.

"В конце мая этого года нам поступило предложение из офиса президента принять участие в большом праздничном концерте на "Олимпийском", посвященном 30-летию независимости [Украины] с песней "Под дождем".<...> И вдруг нам сообщают, что концерт будет только с украиноязычными артистами и мы уже не вписываемся в концепцию праздника", - написал во вторник один из участников группы Андрей Яценко.

В офисе президента Украины, комментируя данное решение, заявили, что оно связано с некорректными высказываниями одного из участников группы о законе о функционировании украинского языка как государственного. "К сожалению, форма, в которой представители группы Green Grey публично высказали свою позицию относительно закона о государственном языке, представляется организаторам некорректной, а желание привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте - непродуктивным", - приводит комментарий офиса президента агентство УНИАН.

В офисе президента имели в виду неодобрительное высказывание одного из участников группы - Дмитрия Муравицкого об этом законе на своей странице в социальной сети Instagram.

Закон о госязыке

Верховная рада 25 апреля 2019 года приняла закон об украинском языке. Венецианская комиссия рекомендовала украинской власти его пересмотреть, поскольку закон создает основания для дискриминации нацменьшинств. В частности, Украине предлагалось "рассмотреть возможность отмены механизма санкций" за нарушение закона.

Согласно закону, все культурные мероприятия должны проводиться только на государственном языке. Телеканалам установлена квота в 90% для передач на украинском языке. В этом году вступила в силу норма закона об украинизации сферы услуг, а с 16 июля на Украине вступили в силу нормы, касающиеся украинизации киноиндустрии, обязательного проведения мероприятий на украинском языке и внедрения экзаменов для госслужащих на уровень владения государственным языком.