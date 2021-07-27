Румынский ландшафт Рошия-Монтанэ включили в список наследия ЮНЕСКО

БУХАРЕСТ, 27 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила во вторник в свой Список всемирного наследия горнодобывающий культурный ландшафт Рошия-Монтанэ. Об этом сообщило агентство Agerpres. Решение принято на проходящей в городе Фучжоу КНР (провинция Фуцзянь) в онлайн-режиме 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

В Рошия-Монтанэ (уезд Алба) находятся старейшие и крупнейшие в Европе месторождения золота, масштабные работы по добыче драгоценного металла здесь вели еще древние римляне. С тех пор здесь сохранились разветвленные подземные ходы с передовой для того времени горнодобывающей техникой. "Горные вершины, старинные деревни и церкви, археологические площадки превращают зону в настоящую природную и историческую жемчужину", - отмечал журнал National Geographic.

"Приветствую включение горнодобывающего культурного ландшафта Рошия-Монтанэ в достояние человечества, - написал президент Румынии Клаус Йоханнис в Facebook. - Совместными усилиями властей и специалистов Рошия-Монтанэ должна стать образцом освоения наследия путем устойчивого развития зоны". В свою очередь, председатель постоянной парламентской комиссии по отношениям с ЮНЕСКО депутат Михай Вебер подчеркнул, что "защита и развитие культурного пейзажа и ответственная добыча ископаемых - два элемента, которые не исключают друг друга и для которых, несомненно, существуют административные решения".

Между тем включение Рошия-Монтанэ в список ЮНЕСКО может иметь для Румынии и неприятные последствия. В 1999 году канадская горнодобывающая компания Gabriel Resources получила лицензию на эксплуатацию месторождения в Рошия-Монтанэ на основе технологии с применением цианидов. Против этих планов однако выступили защитники природы, которые утверждали, что их реализация обернется экологической катастрофой. В стране прошли многочисленные акции протеста, и проект был приостановлен.

В результате Gabriel Resources в 2017 году обратилась в Международный центр по урегулированию инвестиционных споров при Всемирном банке, утверждая, что из-за отказа бухарестского правительства разрешить эксплуатацию месторождения в Рошия-Монтанэ она понесла потери в $4,4 млрд. По словам компании, это должно было быть крупнейшее в Европе предприятие по добыче золота, так как ресурсы недр, согласно некоторым исследованиям, оцениваются в более чем 300 тонн золота и почти 1,5 тыс. тонн серебра.

В настоящее время в Вашингтоне идет арбитражный процесс о выплате румынским государством компенсаций, решение по которому ожидается в 2022 году. Во вторник канадская компания распространила сообщение для биржи, в котором утверждает, что включение Рошия-Монтанэ в список ЮНЕСКО "фундаментальным образом противоречит обязательствам Румынии <...> в связи с инвестициями Gabriel Resources".