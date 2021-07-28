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Умер экс-барабанщик группы Slipknot Джои Джордисон

Одному из основателей рок-группы было 46 лет
Джои Джордисон EPA-EFE/STEVE C. MITCHELL
Описание
Джои Джордисон
© EPA-EFE/STEVE C. MITCHELL

НЬЮ-ЙОРК, 28 июля. /ТАСС/. Бывший барабанщик и один из основателей американской рок-группы Slipknot Джои Джордисон умер на 47-м году жизни. Об этом говорится в заявлении семьи музыканта, распространенном во вторник.

Как следует из заявления, Джордисон, вышедший из состава Slipknot в 2013 году, умер во сне в минувший понедельник. Причины смерти пока не разглашаются. Похороны музыканта будут закрытыми для широкой публики, подчеркнули его родственники.

Рок-группа Slipknot была основана в штате Айова в 1995 году. Джордисон более 18 лет являлся барабанщиком коллектива, исполняющего музыку в жанре нью-метал. Несколько альбомов Slipknot были признаны платиновыми (продано более 15 млн копий), в 2006 году группа была удостоена премии "Грэмми" в за песню Before I Forget. После ухода из Slipknot Джордисон играл в таких группах, как Scar the Martyr и Sinsaenum.

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