Имение бразильского ландшафтного дизайнера Бурле Маркса признали наследием ЮНЕСКО

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 28 июля. /ТАСС/. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) внесла имение известного бразильского ландшафтного дизайнера Роберто Бурле Маркса в Список объектов Всемирного наследия. Решение было принято во вторник на проходящей в китайском городе Фучжоу (провинция Фуцзянь) в онлайн-режиме 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

Имение расположено в восточной части Рио-де-Жанейро в районе Барра-де-Гуаратиба, густо покрытом лесной растительностью и мангровыми зарослями. Здесь на площади 407 тыс. кв. м собрана коллекция из более чем 3,5 тыс. видов растений, характерных для тропического и субтропического поясов. Имение стало 23-м бразильским объектом в данном списке ЮНЕСКО.

Бурле Маркс был одним из пионеров ландшафтного дизайна, использовавших в своих работах растения, родиной которых является Бразилия. Его проекты, среди которых множество парков по всей стране, считаются образцами тропических садов ХХ века. Дизайнер был удостоен титулов почетного доктора наук Гаагской королевской академии искусств и британского Королевского колледжа искусств.

Он также стоял у истоков движения за сохранение тропических лесов самого крупного государства Латинской Америки. В ходе своих натуралистических экспедиций дизайнер открыл ряд растений, из которых более 30 названы в его честь. За девять лет до своей смерти, в 1994 году, Бурле Маркс передал свое имение под охрану Национального института исторического и культурного наследия.