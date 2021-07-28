Трагикомедия "Такси-блюз" откроет ретроспективу фильмов с Петром Мамоновым в "Иллюзионе"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Главные фильмы с участием музыканта и актера Петра Мамонова, среди которых "Такси-блюз" (1990) и "Остров" (2006) Павла Лунгина, покажут в большой ретроспективе в "Иллюзионе". Программа откроется 30 июля и продлится до 8 августа, рассказали ТАСС в среду в пресс-службе кинотеатра.

Основатель группы "Звуки Му", поэт и актер Петр Мамонов умер 15 июля в возрасте 70 лет. "Госфильмофонд подготовил ретроспективу Петра Мамонова. С 30 июля по 8 августа в "Иллюзионе" покажут почти все фильмы с участием этого денди, меломана, эксцентрика, хулигана, резонера и старца", - поделились в пресс-службе.

Ретроспективу откроет трагикомедия "Такси-блюз", которую представит журналист и писатель Максим Семеляк. Также в программу вошли картины "Игла" (1988) Рашида Нугманова, в которой Мамонов сыграл вместе с Виктором Цоем, "Время печали еще не пришло" (1995) Сергея Сельянова, мистическая драма "Нога" (1991) Никиты Тягунова, где Мамонов появился на экране с Иваном Охлобыстиным, и "Пыль" Сергея Лобана.

Большинство картин продемонстрируют с 35-мм пленки из коллекции Госфильмофонда России, показы будут сопровождаться выступлением известных кинокритиков. Перед сеансом фильма "Нога" один из главных документалистов альтернативной отечественной культуры, фотограф Игорь Мухин, который неоднократно снимал Мамонова, представит публике редкие снимки артиста.

О Петре Мамонове

Петр Мамонов родился 14 апреля 1951 года в Москве. В 1982 году вместе с младшим братом, гитаристом Алексеем Бортничуком основал рок-группу "Звуки Му". После зарубежных гастролей 1989 года Мамонов пришел к выводу, что проект "Звуки Му" "кончился как идея" и "достиг потолка развития", он продолжил выступления в дуэте с братом. В середине 1990-х музыкант попытался возродить распавшуюся группу, но к концу десятилетия сосредоточился на сольной карьере. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му".

Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино.

В середине 1990-х Мамонов принял решение уехать из Москвы в деревню Верею. Он рассказывал, что до 45 лет в нем было "бесконечное стремление к удовольствию", но потом "жить стало незачем". Новый путь он обрел в христианской вере. Согласно воле Мамонова, его похоронили на кладбище в Верее.