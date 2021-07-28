В Одессе предложили создать музей Жванецкого

КИЕВ, 28 июля. /ТАСС/. Депутаты Одессы предложили создать в городе музей Михаила Жванецкого в квартире на улице Старопортофранковской, 133, где провел детство сатирик. Об этом в среду сообщило местное издание "Думская", опубликовав фотокопию проекта решения Одесского горсовета о создании коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого".

Как сказано в проекте, учреждение создается "с целью изучения, сохранения, использования и популяризации достопримечательностей и информации, связанной с жизнью и творчеством выдающегося писателя и сатирика Михаила Жванецкого, а также для привлечения граждан к достоянию национальной литературы". Ожидается, что решение по этому вопросу будет принято на ближайшей сессии горсовета.

Предполагается, что в распоряжение музея с согласия родственников будут переданы собрания сочинений Жванецкого, которые хранятся в квартире. Деятельность музея будет финансироваться за счет бюджета города.

В конце июня стало известно о планах построить в Одессе Центр культуры Жванецкого по инициативе всемирного клуба одесситов. Концепцию Zhvanetsky Cultural Center представил украинский архитектор Олег Дроздов. Предположительно, центр появится на территории сквера под Тещиным мостом.

После смерти писателя памятные таблички с его цитатами установили в Одессе в рамках проекта "Чтения на дом" на стене дома №133 по Старопортофранковской, где Жванецкий провел детство, и у входа в "Зеленый театр".

Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет. Будущий писатель и сатирик родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. В 1963 году во время одесских гастролей Ленинградского театра миниатюр он познакомился с руководителем театра Аркадием Райкиным, который включил произведения писателя в репертуар театра. По произведениям Жванецкого созданы многочисленные спектакли, изданы книги. В частности, он автор сборников "Моя Одесса", "Год за два" и других.