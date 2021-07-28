Мишустин отметил мастерство перевоплощения актрисы Наталии Белохвостиковой

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил актрису Наталию Белохвостикову с юбилеем. Телеграмма опубликована в среду на сайте правительства.

"Вы - воплощение женственности и очарования, утонченности и безупречного вкуса, яркого актерского мастерства. Вы блистательно перевоплощаетесь в самых разных героинь, умеете быть романтичной и сентиментальной, решительной и неприступной, покоряете публику неподдельной искренностью, способностью передавать чувства одним взглядом. Желаю вам удачи во всем, новых интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия", - подчеркнул премьер.

Российская актриса Наталия Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве. Народная артистка РСФСР (1984). Снималась в фильмах "Стакан воды", "Принцесса цирка", "Законный брак", "Берег" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1971, 1985), самая молодая обладательница этой премии в истории отечественного кинематографа - впервые удостоена ее в возрасте 19 лет (за роль в фильме "У озера").