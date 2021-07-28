Российский фильм "Ничья" Лены Ланских покажут в конкурсе фестиваля в Сан-Себастьяне

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский дебютный фильм "Ничья" режиссера Лены Ланских о непростой ситуации в жизни 14-летней девочки включили в конкурсную программу "Новые режиссеры" международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне. Об этом сообщает в среду пресс-служба компании-прокатчика Sony Pictures.

"Дебют - это всегда очень ответственно. Мы рады за Лену Ланских - ее профессиональный старт в большом кино, безусловно, удался! Сан-Себастьян - это прекрасное начало режиссерского пути", - сказала продюсер проекта Наталья Дрозд, чьи слова привели в пресс-службе. Также продюсером фильма выступил Сергей Сельянов.

Международный кинофестиваль в городе Сан-Себастьян пройдет с 17 по 25 сентября в 69-й раз.

Производством картины "Ничья" занималась студия СТВ при поддержке Минкультуры РФ. По сюжету 14-летняя Вика живет в маленьком уральском городке и проводит дни в обычной рутине. Но у девочки есть ребенок, о котором никто не должен знать. Роли исполнили Анастасия Струкова, Ольга Малахова, Иван Ивашов, Вячеслав Баранов и другие артисты.