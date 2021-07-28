Свердловская киностудия открыла прием заявок в новую бесплатную школу кино

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Прием заявок в бесплатную школу кино для формирования кадрового резерва в сфере кинопроизводства открыли в Свердловской киностудии, прием анкет пройдет до 31 августа. Об этом сообщили в среду в пресс-службе киностудии.

Ранее министерство культуры РФ сообщало о перезапуске работы киностудии и назначении ее нового гендиректора - им стал Виктор Шадрин, занимавший руководящие посты на свердловских телеканалах. Позже министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в Свердловской области фактически нет кадров для организации качественного кинопроизводства. Киношкола - это первый проект в рамках перезапуска киностудии и кинопроизводства на Урале.

"На Свердловской киностудии стартовал прием заявок в бесплатную школу кино, анкеты для участия принимаются на сайте школы до 31 августа. <…> Задача образовательного проекта - формирование кадрового резерва специалистов в сфере кино в Уральском федеральном округе. Первый поток киношколы посвящен профессиям второго состава киногруппы: механик камеры (видеоинженер), осветитель (сотрудник светотехнического цеха), ассистент художника-постановщика и художник по гриму. Всего обучение смогут пройти 40 человек", - говорится в сообщении. Уточняется, что занятия пройдут со 2 октября по декабрь. Средства на запуск киношколы киностудия выиграла на конкурсной основе в Минкультуры РФ.

Генеральный директор Свердловской киностудии Виктор Шадрин сообщил, что на Урале насчитывается лишь сотня профессиональных кадров в сфере кинопроизводства, большая часть из них уже в преклонном возрасте. "При этом один из самых частых запросов от продюсеров, которые планируют работать в нашем регионе, касается как раз киноспециалистов второго состава, которых на практике выгоднее нанимать на месте", - подчеркнул он.

Курс включает в себя лекции по истории кино, основам кинопроизводства, введение в профессию и практику. Преподавателями станут ведущие специалисты индустрии из Москвы и Екатеринбурга. "Так, например, будущих ассистентов художника-постановщика обучит один из лучших специалистов на сегодняшний день Денис Бауэр, в портфолио которого работа над фильмами "Батя", "Саранча", "Ледокол", "Территория". <…> Курс для осветителей будет вести Алексей Чугреев: за 20 лет в профессии он успел посотрудничать с кинокомпанией СТВ, Студией "Тритэ" Никиты Михалкова, Продюсерским центром Андрея Кончаловского", - рассказали в пресс-службе.

Свердловская киностудия была создана в 1943 году, на ней снято более 200 художественных и 500 документальных фильмов, около 100 мультфильмов, при этом многие картины киностудии вошли в золотой фонд отечественного кинематографа.