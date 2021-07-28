Аргентинский художник Элиан Чали создал арт-объект в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Яркая абстракция площадью 400 м. появилась на стене Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) в Екатеринбурге благодаря известному аргентинскому художнику Элиану Чали в рамках фестиваля "Стенограффия", который проходит с 2 июля по 31 августа на Урале. Об этом в среду сообщили в Департаменте информационной политики администрации города.

Работы Элиана Чали можно найти более чем в 30 городах в Австралии, Бельгии, Бразилии, Испании, Канаде, Чили, США, Англии, Франция, Германия, Италия и других. Он является основателем и содиректором Косовской галереи (Кордова), был главным куратором MAC Feria de Arte Contemporáneo.

"Аргентинский художник Элиан Чали (Elian Chali) расписал стену здания УрГЭУ на улице 8 марта, 62. Созданный мурал ярко выделяется в контексте города благодаря смелым цветам и четким формам", - говорится в сообщении.

По словам художника, здание было выбрано не случайно - его привлекла нестандартная поверхность, которая придает рисунку новую динамику. Площадь расписанной поверхности составляет 400 кв. м. В работе Чали использовал базовую геометрию, абстракцию и контрастные цветовые решения.

В пресс-службе фестиваля отметили, что главной идеей работы художника стало желание показать, что жизнь в городе - это больше, чем просто повседневная дорога с работы домой.

"Абстракция не дает заранее подготовленных ответов, тебе нужно додуматься. А еще она работает как мост. Я строю одну часть моста, а прохожие достраивают ее. Кроме того, мне нравится работать в различных средах. Существует много стран, а значит и очень много контекстов, условий", - цитируют в пресс-службе художника.

О фестивале

Фестиваль уличного искусства "Стенограффия" проходит в Екатеринбурге в двенадцатый раз, за это время было создано более 500 арт-объектов 330 художниками со всего мира. Мероприятие всероссийского масштаба завоевало звание лучшего проекта в области социальных коммуникаций и благотворительности на всероссийском конкурсе "Серебряный лучник". В этом году Екатеринбург в июле посетят художники из Аргентины, Италии, Финляндии, Германии и Греции. В своих работах авторы ставят художественные эксперименты, вдохновляются историей и культурой, ищут новые подходы к преображению городского пространства.