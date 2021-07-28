Путин направил приветствие участникам Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям V Международного фестиваля оперы и балета "Херсонес".

"Вновь древний Херсонес Таврический радушно встречает талантливых артистов и многочисленных гостей из разных стран, представляет на своей уникальной исторической площадке шедевры оперного и хореографического искусства, знакомит публику с творчеством признанных звезд и молодых исполнителей", - говорится в послании главы государства, опубликованном в среду на сайте Кремля.

Путин выразил уверенность, что фестиваль запомнится яркими выступлениями, дружеской, одухотворенной атмосферой, а реализация этого проекта послужит укреплению профессиональных и личных контактов.

Пятый фестиваль оперы и балета "Херсонес" пройдет с 28 июля по 1 августа. Впервые он состоялся в 2017 году и тогда включал только оперную часть, в 2018 году в нем также участвовали звезды балета. Цель фестиваля - популяризация и развитие традиций балетного и оперного искусства среди широкой аудитории. Мероприятие ежегодно привлекает в Севастополь туристов и является одним из ключевых культурных событий в летний период.