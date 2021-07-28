Проект "Театр театров" с участием ведущих учреждений культуры откроется в Москве 29 июля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Проект "Театр театров", в рамках которого будут показаны постановки ряда ведущих московских театров, откроется 29 июля на сцене Московского дворца молодежи. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил в среду генеральный директор ассоциации "Столичный цех деятелей культуры" Лев Ланцман.

"Этот проект откроется завтра спектаклем Юрия Куклачева. Это будет послание детям Москвы и их родителям - посмотреть питомцев легендарного Куклачева и получить хорошее настроение", - сказал он. Куклачев представит интерактивное лазерное шоу с кошками, показы продлятся до конца августа.

Следом за ним с октября на сцене дворца молодежи выступит коллектив театра "Ленком Марка Захарова". "Это один из самых креативных театров страны. Театр возглавляет Марк Варшавер, он признанный авторитет, и он задаст тон тому, что далее будет происходить в Московском дворце молодежи. Предполагается, что на большой площадке будут играть спектакли от "Юноны и Авось" до "Женитьбы Фигаро", - подчеркнул Ланцман.

Далее к проекту "Театр театров" присоединятся театр Et Cetera, "Современник", Театр на Бронной и другие.

В рамках проекта пройдет выставка заслуженного художника РФ Никаса Сафронова, ставшего главным художником проекта. Будет подготовлена и музыкальная программа, в которой примут участие Московская консерватория и ведущие музыкальные театры, пройдут конкурсы молодых оперных исполнителей. Также предполагается, что состоятся фестиваль памяти Иосифа Кобзона и фестиваль "Утесов навсегда".