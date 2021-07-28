Петроглифы Карелии признали объектом наследия ЮНЕСКО

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Наскальные рисунки эпохи неолита - петроглифы, расположенные в Карелии, признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в среду на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Петроглифы Карелии - объект ЮНЕСКО! Подробности позже. Всей команде спасибо за отличную работу", - написал он.