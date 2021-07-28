Петроглифы Карелии признали объектом наследия ЮНЕСКО

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Наскальные рисунки эпохи неолита - петроглифы, расположенные в Карелии, признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в среду на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
"Петроглифы Карелии - объект ЮНЕСКО! Подробности позже. Всей команде спасибо за отличную работу", - написал он.
Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, и насчитывает более 1,2 тыс. изображений.
BREAKING!— UNESCO ️ #Education #Sciences #Culture (@UNESCO) July 28, 2021
Petroglyphs of Lake Onega and the White Sea, #Russia , just inscribed on the @UNESCO #WorldHeritage List. Bravo!
ℹ️ https://t.co/X7SWIos7D9 #44WHC pic.twitter.com/TFLIAdi6hL
В 2020 году Россия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - на рассмотрение для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.