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Петроглифы Карелии признали объектом наследия ЮНЕСКО

Группу петроглифов на Белом море открыли в 1926 году

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Наскальные рисунки эпохи неолита - петроглифы, расположенные в Карелии, признали объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом в среду на своей странице "ВКонтакте" сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.

"Петроглифы Карелии - объект ЮНЕСКО! Подробности позже. Всей команде спасибо за отличную работу", - написал он.

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, и насчитывает более 1,2 тыс. изображений.

В 2020 году Россия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - на рассмотрение для включения в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Парфенчиков, Артур ОлеговичКарелия
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