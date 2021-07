DM: HBO Max собирается продлить продолжение "Секса в большом городе" на второй сезон

ТАСС, 28 июля. Стриминговая платформа HBO Max может в скором времени объявить о производстве второго сезона сериала And Just Like That... ("И вот так просто..."), который является продолжением сериала "Секс в большом городе" (Sex and the City, 1998-2004). Об этом сообщила во вторник газета Daily Mail со ссылкой на источник в производстве сериала.

"Майкл [Патрик Кинг] (исполнительный продюсер, режиссер и сценарист) и Сара Джессика Паркер планируют, что это [сериал] будет чем-то большим нежели десятисерийный показ на HBO Max, так что ожидайте, что скоро будет объявлен второй сезон", - сообщил источник издания. Вероятное продолжение сериала And Just Like That... возможно благодаря положительной реакции фанатов "Секса в большом городе" на производство первого сезона.

По информации источника, во втором сезоне на роль Саманты Джонс может вернуться Ким Кэттролл, которая первоначально отказалась принимать участие в продолжении сериала.

В январе 2021 года стало известно, что сериал "Секс в большом городе" получит продолжение - сериал And Just Like That... с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис в главных ролях. Новый сериал будет основан на книге "Секс в большом городе" Кэндес Бушнелл и оригинальном сериале, созданном Дарреном Старом.

"Секс в большом городе" начал выходить в 1998 году на кабельном канале HBO, всего было снято шесть сезонов. Действие многосерийной комедийной драмы о четырех подругах разворачивается в Нью-Йорке. В телесериале поднимаются различные социальные темы: феминизма, роли женщины в современном обществе, однополых отношений, секса и любви. Несмотря на равную значимость героинь, каждый эпизод строится вокруг одной из них - автора популярной колонки в вымышленной газете New York Star - Кэрри Брэдшоу, роль которой исполнила Сара Джессика Паркер. Ее персонаж пользовался широкой популярностью во время эфира сериала, а позже критиками был признан одним из выдающихся женских персонажей в истории американского телевидения.

В 2008 и 2010 вышли два полнометражных фильма по мотивам сериала - "Секс в большом городе" и "Секс в большом городе 2".