Музей городской скульптуры в Петербурге осенью откроет первую выставку в здании на Невском

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. Государственный музей городской скульптуры в Санкт-Петербурге планирует открыть осенью первую выставку в новом помещении, которое предоставлено ему в этом году на Невском проспекте. Об этом сообщила ТАСС в среду начальник отдела музея городской скульптуры "Нарвские Триумфальные ворота" Наталия Яблонская, которая курирует создание нового филиала на Невском.

"Пока планы такие, что с осени мы уже начнем активизировать свою жизнь, еще до полноценного ремонта начнем как-то проявлять себя. Может быть, представим сейчас какие-то проекты с современными художниками, скульпторами, чтобы уже показать, что мы как музей это пространство осваивает, и оно начнет жить уже этой осенью", - сказала Яблонская.

По ее словам, концепция нового отдела музея еще не разработана, но основной темой будет городская скульптура в целом, включая вопросы создания новых произведений и сохранения памятников. В здании еще предстоит сделать ремонт и уладить вопросы с перепланировкой помещений, которую сделал предыдущий пользователь - в частности, решить вопрос с центральной стеклянной лестницей, которая без согласований была построена между этажами.

"Мы сейчас начинаем работу над концепцией, у сотрудников музея есть представление о том, что там должно появиться. Само географическое положение этого нового отдела диктует, что это будет некая визитная карточка музея в целом. Конечно, основной темой должна стать городская скульптура", - отметила она.

В новой экспозиции, по словам Яблонской, может найти отражение тема арт-стрита, который часто становится проблемой для городских памятников: сотрудникам музея регулярно приходится отмывать дорогостоящими составами петербургские скульптуры и сами музейные здания от надписей, оставленных вандалами. К работе с таким контингентом музей планирует привлечь волонтеров.

"Главное, что нам нужно сделать на Невском - это работа с темой городской скульптуры вообще - как той, которая стоит на учете в музее городской скульптуры, так и осмысление общих градостроительных процессов, сохранения памятников, и с теми же парнями, которые сейчас выступают в роли вандалов. Ведь это в общем-то некий культурный феномен - арт-стрит, который сейчас нас тревожит, вводит нас в расходы, и о нем тоже можно как-то говорить, вступить с ними во взаимодействие. Надеемся, что за счет привлечения волонтеров, друзей и партнеров, мы сможем сейчас какую-то активную деятельность начать", - сказала представитель музея.

Музей скульптуры

Музей городской скульптуры в Петербурге ведет свою историю с 1930-х годов, когда были музеефицированы Лазаревское кладбище Александро-Невской лавры и некрополь "Литераторские мостки", изначально музей размещался в Благовещенской церкви. В дальнейшем в комплекс музея вошли Нарвские Триумфальные ворота, мастерская скульптора М. К. Аникушина и еще ряд объектов.

В начале 2021 года городские власти предоставили музею новое здание на Невском проспекте, 19 взамен возвращенных РПЦ помещений Благовещенской церкви рядом с Александро-Невской лаврой. Также для музея городской скульптуры реставрируют комплекс "Уткина дача" (бывшая усадьба Полторацких) в Невском районе Петербурга. Работы по нему планируется завершить в 2024 году.