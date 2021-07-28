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Фильм "Разжимая кулаки" выйдет в прокат осенью

Лента победила в секции "Особый взгляд" международного Каннского кинофестиваля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Фильм-победитель секции "Особый взгляд" международного Каннского кинофестиваля драма "Разжимая кулаки" Киры Коваленко выйдет в российский прокат осенью. Об этом сообщает пресс-служба кинокомпании "Пионер" в среду.

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"Уже этой осенью российский зритель увидит на больших экранах картину Киры Коваленко "Разжимая кулаки". О дате релиза будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.

Каннский кинофестиваль состоялся в июле в очном формате, лента победила во второй по важности секции смотра "Особый взгляд". "Разжимая кулаки" - второй фильм Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Действие картины "Разжимая кулаки", которая получила международное название Unclenching The Fists, разворачивается в Северной Осетии, в центре сюжета оказывается семья человека по имени Заур, который строго воспитывает своих детей, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой. Продюсером картины выступил Александр Роднянский.

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