Признание петроглифов Карелии ЮНЕСКО позволит развивать памятник с учетом мнения ученых

ПЕТРОЗАВОДСК, 28 июля. /ТАСС/. Включение Карельских петроглифов в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО позволит создать в республике центр круглогодичного туризма по примеру стран Северной Европы, а также потребует привлечения экспертов и ученых к развитию памятника первобытной живописи, сообщила в среду ТАСС археолог, исследователь петроглифов, старший научный сотрудник сектора археологии Института языка, литературы и истории Карельского НЦ РАН Надежда Лобанова.

"Помимо престижа, безусловно, [это даст] поддержку сохранения и популяризации, то есть финансирование. А если будут деньги, значит, будут и рабочие места в районах. Памятники могут стать центрами организованного туризма, в том числе круглогодичного - такие примеры есть в Северной Европе. Но одновременно появляется и большая ответственность. Все действия должны согласовываться с ЮНЕСКО, что, на мой взгляд, правильно. В этом деле необходим экспертный подход с учетом мнения ученых", - сказала она.

По словам Лобановой, активную работу по подготовке обоснования для включения петроглифов в список ЮНЕСКО ученые начали в 2016 году. Сделать ее в относительно короткие сроки удалось за счет большого объема накопленного материала в Карельском научном центре.

"Институт языка, литературы и истории и открывал петроглифы изначально, практически с момента образования сектора археологии, если говорить об открытии Залавруги (место скопления петроглифов на Белом море - прим. ТАСС) Юрием Савватеевым. Мы планомерно, из года в год, проводили исследования, занимались полевым документированием петроглифов, использовали самые современные методы и подходы. И сегодня продолжаем открывать новые изображения и находить все больше сходства между онежскими и беломорскими памятниками", - отметила ученый.

Одной из главных задач, которая стояла перед учеными для представления онежских и беломорских петроглифов как единого объекта - Карельских петроглифов, стало доказательство их неразрывной связи. Эксперты отмечают их хронологическое, экологическое, культурное сходство. Последние находки рисунков, которые активно происходят с 2004 года, только подчеркивают родство двух групп изображений. "Древние люди были мобильными, путешествовали на лодках и могли преодолеть расстояние в 300 км. Сходства, действительно, немало, особенно с учетом новых петроглифов, которые мы активно находим с 2004 года и по сегодняшний день. Например, на Онежском озере есть сцены охоты на белух, которые там никогда не водились. В 2008 году я нашла на Белом море онежские лодки. Из последних открытий: в 2019 году на Белом море нашлись онежские лебеди. Там вообще лебедей мало, они не были любимым сюжетом местных жителей. Зато на Онежском озере они кругом", - добавила Лобанова.

О петроглифах

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году, она насчитывает 470 фигур. Позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, она насчитывает более 1,2 тыс. изображений. В 2020 году Россия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - на рассмотрение для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.