Симфонический оркестр Мариинки выступит на открытии Чкаловской лестницы в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 июля. /ТАСС/. Симфонический оркестр Мариинского театра выступит 1 августа в Нижнем Новгороде на церемонии открытия после реконструкции Чкаловской лестницы, сообщили в среду в пресс-службе правительства Нижегородской области.

"Чкаловская лестница будет торжественно открыта 1 августа после реконструкции, которая проводилась к 800-летию Нижнего Новгорода. Это один из ключевых объектов проекта #Символы800 - по преобразованию и перезагрузке ключевых городских объектов, а также инфраструктурной программы "Город 800". На один вечер лестница станет сценой для Симфонического оркестра Мариинского театра, выступление которого будет сопровождать зрелищное аудиовизуальное шоу", - говорится в сообщении.

Чкаловскую лестницу, ведущую от памятника летчику-испытателю Валерию Чкалову к набережной Волги, реставрировали несколько раз. Впервые работы прошли в 1996 году, когда ее конструктивные элементы пришли в негодность. Последняя реставрация лестницы проводилась в 2012-2013 годах. В сентябре 2019 года частично обрушилась верхняя смотровая площадка Чкаловской лестницы. Для восстановления объекта была проведена экспертиза конструкций, инженерные изыскания на склоне, затем была разработана проектно-сметная документация. Первый этап по сохранению Чкаловской лестницы завершился в июне 2020 года, в этом году работы продолжились.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Мариинского театра, оркестр выступит под руководством дирижера Валентина Урюпина. На берегу Волги исполнят произведения Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Сергея Прокофьева, Игоря Стравинского, Сергея Рахманинова.

Нижний Новгород в 2021 году отпразднует 800-летие. По предположениям историков, город был основан в августе 1221 года. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.