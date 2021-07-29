В Нижнем Новгороде открывается фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля. /ТАСС/. Третий международный фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest откроется в Нижнем Новгороде 29 июля. Жюри предстоит оценить 45 проектов из России, Австралии, Испании, Италии, Германии и других стран, а также выбрать лучший пилотный эпизод нового сериала, сообщает пресс-служба смотра.

Организаторы смотра получили свыше 3 тыс. заявок из 70 стран: отборочная комиссия рассматривала проекты, поступившие за два года, поскольку в 2020 году фестиваль отменился из-за пандемии. По мнению создателя Realist Web Fest Антона Калинкина, программа грядущего смотра подтверждает, что за последние три года веб-сериалы стали неотъемлемой частью киноиндустрии.

"На сегодняшний день практически все игроки на рынке производят, инвестируют или разрабатывают веб-сериальный контент. И нас это не может не радовать, потому что зритель получает интересный динамичный и качественный продукт, а фестиваль получает интереснейшую сильную программу", - сказал он.

Веб-сериалы отличаются от телевизионных коротким хронометражем (в среднем 15 минут), особой динамикой и формой повествования. Они созданы для просмотра на экранах компьютеров, смартфонов и других гаджетов.

Конкурсная программа

Участниками основной конкурсной программы Realist Web Fest стали 45 сериалов, в том числе 18 отечественных проектов. Зрителей ожидают продолжение проекта "Миллионер из Балашихи", первый сезон которого победил на фестивале в 2019 году, "Секреты семейной жизни" с Аленой Михайловой и Петром Скворцовым в главных ролях, "Пять с плюсом" с Лукерьей Ильяшенко, продюсерский проект Валерия Федоровича и Евгения Никишова "Инопланетяне среди нас", "Выйти нельзя остаться" актрисы Ян Гэ. Также в программу вошли три проекта, созданных при поддержке Института развития интернета. Это подростковая драма "Сама дура" Анны Зайцевой, комедия о свиданиях "Естественный отбор" Кирилла Алехина и ситком о взаимоотношениях поколений в жанре скринлайф "iTамара" Станислава Ильченко.

Оценивать секцию будут сценаристы Владимир и Олег Пресняковы, режиссер Максим Пежемский, актриса Ольга Сутулова, а также международные представители индустрии веб-сериалов Леандро Силва, Роуз оф Доллс и Жоэль Бассажэ.

В конкурс первых серий включили девять проектов из России, США, Германии, Великобритании и Китая. Среди них российская комедия "УничтоЖанна", фантастика "Хаунд", драмеди "Миллениалы" и другие. Лучших в этой программе выберут представители ключевых стриминговых платформ.

Другие события

Одним из главных событий фестиваля станет премьера проекта "Выжившие" режиссера Андрея Прошкина о смертельном вирусе, уничтожившем большую часть человечества. Креативным продюсером сериала, созданного для мультимедийного сервиса Okko, выступил Борис Хлебников. Он рассказал, что многосерийный фильм задумывался задолго до пандемии.

"Это было некое фэнтези, постапокалипсис и, как только началась пандемия, была мысль, что надо как-то корректироваться в сторону происходящего, но быстро решили этого не делать, чтобы наш проект не стал актуальной журналистикой, так как журналистике идет быть актуальной, а кино должно быть обдуманным. Тем не менее, авторы продолжали писать уже во время карантина, привнося туда уже много своего нового, в большей степени психологического опыта, который все мы получили в текущих обстоятельствах", - поделился он. Сценарий написали Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина.

По сюжету мир охвачен смертельным вирусом, который за считанные часы уничтожил большую часть человечества. Единственным условием выживания для оставшихся становится сон не дольше трех часов. Проект "Выжившие" состоит из основного сериала, а также восьми веб-сериалов, которые рассказывают о том, как люди существуют в условиях апокалипсиса. Роли в нем исполнили Алексей Филимонов, Анна Слю, Сергей Бондарчук, Валентина Лукащук и Глеб Пускепалис.

Организаторы смотра также подготовили обширную деловую программу. На площадке фестиваля состоится круглый стол о финансовой поддержке веб-сериалов и развитии этого формата, питчинг дебютантов и другие мероприятия.

Единственный в России фестиваль веб-сериалов Realist Web Fest, который проводится с 2018 года, объединяет лучшие проекты этого формата со всего мира. Он является частью Международного чемпионата веб-сериалов (Web Series World Cup, WSWC).