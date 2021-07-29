Министр культуры Италии заявил, что G20 ставит культуру в центр повестки после пандемии

РИМ, 29 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Встреча министров культуры стран Группы двадцати ставит культуру на первый план восстановления после пандемии. Об этом сказал в интервью ТАСС министр культуры Италии Дарио Франческини накануне встречи профильных министров сообщества, которая открывается в четверг в итальянской столице.

"Двадцатка" министров ставит культуру в центр повестки дня после пандемии. Мир искусства стимулирует человеческое развитие, экономический рост и дает рабочие места. Поэтому ее можно считать своего рода индустрией. Программа встречи будет включать обсуждение вопросов сохранения культурного наследия при природных катаклизмах и в зонах конфликтов, а также борьбы с незаконной торговлей и контрабандой предметов искусства", - рассказал министр.

Он поделился, что Италия хочет продолжать программу "Голубых касок культуры". "Эта миссия продемонстрировала себя как действенный инструмент в руках международного сообщества при необходимости экстренное вмешательство для быстрого реагирования в случаях, когда культурным объектам угрожают природные катаклизмы или терроризм. Этот опыт берет свое начало с декларации, подписанной в рамках "Экспо-2015" в Милане, в том числе Россией. И мы надеемся на важный вклад вашей страны в продолжение этой миссии", - сказал Франческини.

Культурные связи России и Италии

По его убеждению, культура является стержнем отношений Италии и России, на основе которой выстраиваются двусторонние экономические, торговые, политические связи. "Наши народы питают взаимное восхищение культурным наследием наших стран - в музыке, литературе, драматургии, кинематографе. Это позволяет сохранять крепкие мосты между нашими странами в любой исторический момент, и так будет и впредь", - уверен итальянский министр.

Одним из свидетельств взаимной поддержки стала помощь РФ в восстановлении после землетрясения 2009 года культурных объектов в городе Аквила (обл. Абруццо). Одним из них стал дворец XVIII века Ардингелли, входящий в список национальных памятников страны. Недавно в нем открылся филиал Музея современного искусства MAXXI. "Возрождение Аквилы (после землетрясения 2009 года) происходит через культуру, и открытие там филиала MAXXI стало важным сигналом для всей нашей страны. Искусная реставрация и новая экспозиция во дворце Ардингелли, которые стали возможны благодаря важному вкладу России в размере €7,2 млн, за что мы очень благодарны, символизируют возрождение целого города, раненного и раздавленного землетрясением. Его жители видят знак нового начала именно в искусстве, музыке, театре, а это бесконечно важных для этого нового начала", - полагает министр.

Франческини сообщил, что программа музейных обменов, намеченная на 2021 год в рамках перекрестного года музеев России и Италии, будет продлена на 2022 год. "Министерство работает над новой программой, которая будет расширена на 2022 год, поскольку все учреждения культуры в Италии из-за пандемии были закрыты до 26 апреля. Инициативы новых культурных проектов приумножились, включая программы музейных обменов, а также мероприятий по случаю 200-летия со дня рождения Федора Достоевского, который провел в Италии важные моменты своей жизни и связан с культурной традицией нашей страны", - сказал Франческини.

След пандемии

Итальянский министр не берется оценивать ущерб культуре от пандемии. "Ущерб от пандемии культуре оценить невозможно, но совершенно очевидно, что значительная часть падения ВВП Италии приходится на последствия пандемии, которая привела к прекращению международного туризма. Это невероятно повлияло и на сектор культуры. Вид опустевших итальянских площадей, обычно полных туристов, дал наглядно понять, насколько локдаун повлиял на нашу экономику, культура в которой занимает центральное место", - сказал Франческини.

Когда-то он назвал культуру "черным золотом Италии", сравнив культурные и природные богатства с запасами нефти по дивидендам. "Я сказал в первый день моего назначения министром (занимает этот пост с перерывами в нескольких правительствах с 2014 года), и сегодня могу повторить то же самое с еще большим убеждением: я счастлив и имею честь возглавлять самое большое "министерство экономики" Италии. Именно поэтому правительство с первого дня пандемии проводит внимательную политику по поддержанию сектора и компенсациям. Только на поддержку учреждений культуры и работников сектора до сих пор были выделены 4,3 млрд евро, тогда как на туристический сектор, до тех пор, пока это входило в мою компетенцию (в последнем правительстве Марио Драги, сформированном в феврале 2021 года, учреждено отдельное министерство туризма) , было выделено €7,4 млрд", - сообщил министр.

Культурная "двадцатка" в Риме

Ранее Франческини сообщал, что в рамках мероприятия, на котором Россию будет представлять глава Минкульта РФ Ольга Любимова, у него запланирована встреча с российским министром. Предполагается, в частности, обсудить проекты и программу перекрестного года музеев. Церемония открытия встречи министров культуры "двадцатки" состоится на арене Колизея в присутствии премьер-министра Италии Марио Драги, а также генерального секретаря ЮНЕСКО Одрэ Азуле.

Затем в президентском Квиринальском дворце для участников встречи будет дан концерт молодежного оркестра под управлением прославленного дирижера Риккардо Мутти, только накануне отметившего 80-летие. Основные сессии, посвященные поддержке сектора культуры и его работников после пандемии, защите культурного наследия, образованию и культурному просвещению и развитию индустрии культуры, состоятся в пятницу в историческом дворце Барберини.