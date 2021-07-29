Табаков, Деревянко, Волобуев вошли в жюри международной премии International Emmy Awards

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Актеры Павел Табаков, Павел Деревянко, сценаристы Роман Кантор, Роман Волобуев, а также другие представители российского кинематографа вошли в жюри международной премии International Emmy Awards. На церемонии, которая состоялась в Москве, они выбрали полуфиналистов награды в двух номинациях, сообщили ТАСС в холдинге "СТС Медиа".

International Emmy Awards является одной из самых престижных наград в индустрии, присуждаемой лучшим телевизионным проектам, созданным за пределами США. "В состав жюри, утвержденного Международной телеакадемией, вошли известные представители российской киноиндустрии", - рассказали в холдинге, который стал одним из организаторов полуфинала. Также организаторами выступили Международная телеакадемия (International Academy of Television Arts & Sciences) и группа компаний Star Media.

Помимо упомянутых кинематографистов, членами жюри стали актрисы Сабина Ахмедова и Дарья Чаруша, продюсеры Данила Шарапов и Сергей Корнихин, сценаристы Дмитрий Минаев, Мария Меленевская, Маруся Трубникова и другие представители индустрии. Им показали работы в номинациях "Лучший драматический сериал" и "Лучший мини-сериал/телевизионный фильм".

"Мы проводим полуфинал International Emmy уже четвертый год подряд, год за годом подтверждая, что Россия является важным игроком на мировом телевизионном рынке. Мы рады, что можем вносить ощутимый вклад в развитие мировой развлекательной индустрии, на первые роли в которой за последние годы вышло качество контента. Не сомневаюсь, что собранное нами жюри отметило наиболее яркие и достойные победы проекты", - отметил заместитель генерального директора НМГ по развлекательному вещанию, генеральный директор "СТС Медиа" Вячеслав Муругов, которого процитировали в пресс-службе.

По словам президента группы компаний Star Media Владислава Ряшина, при выборе жюри они ориентировались на тех представителей индустрии, которые в последние годы помогли вывести локальный контент на новый уровень. "Их работа и вклад позволили российским сериалам ярко заявить о себе на международных рынках и привлечь внимание к нашей отрасли. Премия International Emmy всегда способствовала установлению контактов и налаживанию связей - надеемся, что и в этом году мероприятие поможет нам не только определить самые интересные телепроекты, но и станет полезной площадкой для общения и обмена опытом", - подчеркнул он.

Победителей International Emmy Awards 2021 назовут на церемонии, которая состоится в ноябре в Нью-Йорке.