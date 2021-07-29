Новая книга Виктора Пелевина поступит в продажу 26 августа

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Новая книга Виктора Пелевина от издательства "Эксмо" появится в продаже 26 августа. Произведение выйдет одновременно в бумажном и электронном вариантах, а также в аудиоформате в озвучке известных личностей, сообщили ТАСС в пресс-службе "Эксмо".

"Рады объявить, что 26 августа в продаже появится новая книга Виктора Пелевина от издательства "Эксмо". Новинка одновременно выйдет во всех книжных магазинах страны в бумажном варианте и в крупнейшем сервисе цифровых книг ЛитРес эксклюзивно в электронном и аудиоформате в озвучке российских звезд", - рассказали в пресс-службе.

Более подробные детали о самом произведении станут известны в августе.

Пелевин считается одним из самых ярких писателей конца ХХ - начала ХХI века. За свою дебютную книгу - сборник рассказов "Синий фонарь" 1991 года - он получил "Малую Букеровскую премию", с тех пор практически каждая его книга становится событием в литературном мире. Наиболее известными произведениями стали романы "Чапаев и пустота" (1996) и "Generation П" (1999). Он также написал романы "Омон Ра", "Любовь к трем цукербринам", "S.N.U.F.F.", "Бэтман Аполло", "Empire V", "Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами", "Жизнь насекомых" и др. Несмотря на огромную популярность, Пелевин не появляется на публике и не дает интервью. Он неоднократно становился номинантом премии "Большая книга", но на вручение не приходил. В этом случае организаторы ставили на сцену его картонную фигуру.