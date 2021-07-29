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В "Одноклассниках" показали трейлер фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"

Пользователи соцсети первыми смогли увидеть кадры фильма

"Одноклассники" показали трейлер третьей части саги Disney "Последний богатырь" — "Последний богатырь: Посланник Тьмы". Пользователи соцсети первыми смогли увидеть кадры фильма, говорится в четверг в сообщении компании.

Официальный трейлер фильма эксклюзивно появился в группе Disney Россия. Посмотреть его можно в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях OK на iOS и Android и на большом экране в приложении "OK Видео" на Smart TV и Android TV.

Первая часть трилогии производства Disney, Yellow, Black and White и телеканала "Россия" вышла в прокат в октябре 2017 года, вторая — в декабре 2020. Оба фильма стали рекордсменами отечественного проката. "Последний богатырь: Посланник Тьмы" выйдет в широкий прокат 23 декабря 2021 года.

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