В "Одноклассниках" показали трейлер фильма "Последний богатырь: Посланник Тьмы"

Официальный трейлер фильма эксклюзивно появился в группе Disney Россия. Посмотреть его можно в десктопной и мобильной версиях соцсети, приложениях OK на iOS и Android и на большом экране в приложении "OK Видео" на Smart TV и Android TV.

Первая часть трилогии производства Disney, Yellow, Black and White и телеканала "Россия" вышла в прокат в октябре 2017 года, вторая — в декабре 2020. Оба фильма стали рекордсменами отечественного проката. "Последний богатырь: Посланник Тьмы" выйдет в широкий прокат 23 декабря 2021 года.