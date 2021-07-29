Русский музей открыл выставку об отражении жанра пейзажа в современной скульптуре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 июля. /ТАСС/. Государственный Русский музей открыл в четверг в Мраморном дворце выставку об отражении жанра пейзажа в современной скульптуре. На ней представлено более 130 живописных и скульптурных произведений и образцов нумизматики.

"Эта выставка называется "Пейзаж в скульптуре. Скульптура в пейзаже". Это непростая выставка, непростой замысел. Скульптура в пейзаже - это общепринятый исторический факт, с давними традициями, а соединение с пейзажем в скульптуре, взаимодействие этих двух направлений - это та сторона явления, которая отражает стремление искусства нового времени к синтезу, и она рождает креативные выставочные идеи", - сказал на открытии выставки заведующий отделом живописи XVIII-XIX веков Русского музея Григорий Голдовский.

Отечественные скульпторы со второй половины ХХ и в начале XXI века стали активно обращаться к теме пейзажа как альтернативе традиционным для скульптуры жанрам портрета, фигуры, жанровой композиции. До этого натюрморты и пейзажи были представлены в основном в живописи и графике. При этом пейзаж в скульптуре появляется не только на плоскости рельефа как объемная картина, но и активно выходит в пространство, осваивает объемные композиции.

"Современные скульпторы, все чаще обращаясь к жанру пейзажа, находят разнообразные пластические интерпретации - от классического изображения ландшафта или городской среды до обобщенных композиций или инсталляций", - отмечается в анонсе выставки. Помимо скульптурных работ экспозиция включает живописные произведения, раскрывающие "зеркальную" тему скульптуры в пейзаже.

На выставке собраны произведения из фондов Русского музея, частных коллекций и мастерских художников Санкт-Петербурга и Москвы. Выставка будет работать до конца сентября.