В Риме началась первая в истории встреча министров культуры стран Группы двадцати

РИМ, 29 июля. /ТАСС/. Встреча министров культуры стран Группы двадцати началась в Риме. Торжественная церемония состоялась в четверг в стенах амфитеатра Флавиев, известного больше как Колизей, передает корреспондент ТАСС.

Как отметил в своем вступительном слове премьер-министр Италии Марио Драги, профильная встреча по культуре проводится впервые в истории "двадцатки". "И мы очень горды, что это произошло именно в Италии. История и красота - неотъемлемая часть итальянцев. Когда на нас смотрят, то сначала видят искусство, музыку и архитектуру", - сказал премьер, который также почел за честь приветствовать участников встречи, среди которых, помимо министров, присутствуют генеральный секретарь ЮНЕСКО Одре Азуле, а также главы и представители целого ряда международных организаций, связанных с культурой и ее охраной.

Как отметил во вступительном слове министр культуры Италии Дарио Франческини, "период пандемии как никогда продемонстрировал, как весь мир взаимосвязан". "А культура - лимфа нашей жизни. С закрытыми музеями, театрами, кинотеатрами наши города как будто опустели и вымерли", - сказал он.

Основная работа "двадцатки" министров культуры, которая закончится принятием совместной декларации, будет проходить в пятницу в римском историческом дворце Барберини, где расположена Национальная галерея искусств. Ее коллекция насчитывает 5 тыс. выдающихся произведений, которые веками собирали знатные аристократические семьи. В ходе сессий будут обсуждаться вопросы защиты культурного наследия, роль культуры в борьбе с климатическими изменениями, место культуры в развитии и образовании будущих поколений, использование новых технологий в культуре. Россию на встрече представляет министр культуры Ольга Любимова, которая выступит с докладом на сессии "Культура и креативный сектор как мотор развития".

По завершении торжественной приветственной части и общего фотографирования в Колизее делегации отправились в президентский Квиринальский дворец, в садах которого состоится концерт молодежного оркестра под управлением прославленного дирижера Риккардо Мути, накануне отметившего 80-летие. Он будет транслироваться в прямом эфире первого канала государственного телевидения.