Кабмин выделит средства на "Пушкинские карты" для старшеклассников и студентов

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Правительство РФ на заседании в пятницу намерено выделить деньги на "Пушкинские карты" для молодежи.

Как сообщила пресс-служба кабинета министров, в повестку дня включен пункт "о выделении Минкультуры России в 2021 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований на предоставление субсидии акционерному обществу "Почта Банк" в целях финансового обеспечения реализации в РФ программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры".

В кабмине отметили, что "проект направлен на финансовое обеспечение реализации в 2021 году программы социальной поддержки молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры". "Программа направлена на приобщение молодежи к культурным ценностям и предусматривает предоставление каждому ее участнику финансовой поддержки в размере 3 тыс. рублей для посещения организаций культуры", - напомнили в правительстве. Программу планируется запустить с 1 сентября 2021 года. На первом этапе в ней примут участие более 800 учреждений культуры. К программе присоединятся музеи, театры, концертные залы, филармонии и библиотеки по всей стране.

В конце июня президент РФ Владимир Путин во время ежегодной прямой линии заявил об инициативе создания "Пушкинской карты", по которой молодые люди смогут посещать учреждения культуры. Воспользоваться картой, финансовые средства для которой будет предоставлять государство, можно будет с 1 сентября 2021 года. Так, на четыре месяца текущего года будет положено 3 тыс. рублей. В следующем году номинал составит 5 тыс. рублей на календарный год. Планируется, что уже в 2021 году посетить учреждения по карте смогут более 1 млн человек. Подать заявку на участие сможет любой гражданин в возрасте от 14 до 22 лет на портале "Госуслуги". Предполагается, что участниками программы станут 17 млн человек: школьники старших классов, студенты колледжей и вузов.