Александринский театр проведет на Новой сцене фестиваль электронной музыки "Акусмониум"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль многоканальной электронной музыки "Акусмониум" откроется в пятницу на Новой сцене Александринского театра, предназначенной для экспериментов в разных сферах искусства. Это единственный в России фестиваль электронной пространственной музыки, сообщили в пресс-службе фестиваля.

"В фокусе этого праздника - один из наиболее важных музыкальных жанров ХХ века и новой музыки - акусматика, зародившаяся во Франции в конце 1940-х годов. Фестиваль пройдет при поддержке Французского института в Санкт-Петербурге и Австрийского культурного форума", - рассказали в пресс-службе.

Эта музыка в 1974 году приобрела собственный инструмент - акусмониум, спроектированный и разработанный французским композитором, одним из пионеров в области конкретной и акусматической музыки Франсуа Бейлем и его единомышленниками из парижской Группы музыкальных исследований.

В трехдневной программе - вечерние концерты как от ведущих мастеров акусматики из Франции и Австрии, так и от молодых саунд-артистов. В частности, будут исполнены произведения московских авторов экспериментальной музыки Дмитрия Курляндского и Александра Белоусова.

По традиции, кураторы фестиваля Даниэль Теруджи (Франция) и Томас Горбах (Австрия) исполнят классические произведения этого жанра и проведут семинары и воркшопы по исполнительским техникам игры на акусмониуме. На фестиваль запланирован приезд таких мастеров разных поколений, как Диего Лоса, Катарина Клемент, Армандо Балис, Ангелика Кастелло, Матиас Маковски.