Мариинка покажет оперу "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха в постановке режиссера из США

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Новая постановка оперы "Сказки Гофмана" Жака Оффенбаха будет показана в пятницу на сцене Мариинского-2. Тремя премьерными показами продирижирует народный артист России Валерий Гергиев, сообщили в пресс-службе театра.

"Полномасштабную постановку фантастической оперы доверили молодому американскому кинорежиссеру Дэниэлу Кругликову. В его прочтении "Сказки Гофмана" предстанут трагикомедией о разбитом сердце и темной стороне любви", - рассказали в пресс-службе. Там добавили, что "Сказки Гофмана" будут показаны в рамках фестиваля "Звезды белых ночей", который в этом году продлен до конца сезона - до 15 августа.

Режиссер-постановщик и художник Иманоль Персе выстроили действие в пространстве клиники, в которой лечат разбитые сердца и где среди обитателей оказывается сам Гофман в больничной пижаме. Он окружен врачами, пациентами и персонажами, которых сотворило его сознание. Костюмы здесь отражают и будничную реальность госпиталя, и иллюзорный мир фантазий. Партию Гофмана репетируют Михаил Векуа, Денис Закиров и Сергей Скороходов.

Последний раз опера "Сказки Гофмана" ставилась в Мариинском десять лет назад в режиссуре Василия Бархатова. Затем к партитуре Оффенбаха оперная труппа вернулась в текущем сезоне, и в марте на Новой сцене была показана полусценическая версия в постановке Кристины Лариной с хореографией Александра Сергеева. Он поставил танцы и в новой редакции.

Создатель французской оперетты Жак Оффенбах (1819-1880) обратился к жанру оперы только в конце жизни. Однако завершить это произведение он не успел, оставив множество вариантов для интерпретации эклектичного сюжета. В каждом акте Гофман влюбляется заново и каждый раз это заканчивается не просто разочарованием, а катастрофой.