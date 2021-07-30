В Москве откроется новый сезон проекта Москонцерта "Балетомания"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Новый сезон проекта "Балетомания" открывается в пятницу в Москве спектаклем "Лебединое озеро" с участием звезд мирового балета Оксаны Бондаревой и Кирилла Попова.

"Тридцатого июля в 19:00 на сцене Москонцерт Холла стартует ежегодный проект "Балетомания-21", организованный Москонцертом. В его рамках свои лучшие балетные постановки представит Государственный Театр балета классической хореографии La Classique под руководством Элика Меликова", - рассказали в пресс-службе Москонцерта.

К открытию своего 32-го театрального сезона коллектив театра La Classique подготовил для зрителей месяц балетных спектаклей на сцене Москонцерта. В афише представлены "Лебединое озеро" и "Спящая красавица" на музыку П. И. Чайковского, "Жизель" композитора А. Адана, "Дон Кихот" Л. Минкуса.

Дебютировать на "Пахите" будут Варвара Терешина и Степан Косыгин. Кроме того, новинкой сезона станет - балет "Дон Кихот". Его коллектив покажет 6, 7 и 26 августа. "Балетомания" является специальным проектом Москонцерта и уже в третий раз проходит на сцене Москонцерт Холла.

Театр балета классической хореографии придерживается всех актуальных правил, направленных на борьбу с коронавирусом. В зале Москонцерта организована шахматная рассадка.