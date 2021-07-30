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Disney счел необоснованным иск Йоханссон из-за стриминга фильма "Черная вдова"

Компания сообщила, что полностью выполнила условия контракта с актрисой. Более того, показ "Черной вдовы" на платформе с премиальным доступом "значительно увеличил ее возможность заработать дополнительные средства", говорится в заявлении, которое приводит газета Los Angeles Times
Скарлетт Йоханссон Photo by Jordan Strauss/Invision/AP
Описание
Скарлетт Йоханссон
© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

ТАСС, 30 июля. Компания Disney в четверг назвала необоснованным иск актрисы Скарлетт Йоханссон, исполнившей главную роль в фильме "Черная вдова" (Black Widow, 2021), который она подала за то, что компания запустила показ киноленты на своей стриминговой платформе одновременно с премьерой в кинотеатрах США.

"Disney полностью выполнила условия контракта с госпожой Йоханссон. Более того, показ "Черной вдовы" на платформе Disney+ с премиальным доступом значительно увеличил ее возможность заработать дополнительные средства, помимо тех $20 млн, которые она уже получила к настоящему времени", - говорится в заявлении компании, которое приводит газета Los Angeles Times.

По сведениям газеты The Wall Street Journal, согласно условиям соглашения с принадлежащей Disney компанией Marvel Entertainment, Йоханссон было гарантировано, что премьера фильма состоится только в кинотеатрах, так как часть выручки от продажи билетов составляет значительную долю ее гонорара.

Отмечается, что дело может стать поворотным в индустрии развлечений, так как способно изменить текущую ситуацию, когда предпочтение отдается стриминговым платформам, из-за чего многие актеры несут убытки.

Премьера этого фильма по мотивам комиксов Marvel состоялась в США 9 июля. В настоящее время кассовые сборы в Соединенных Штатах превысили $156 млн, еще $160 млн кинолента собрала в остальных странах мира.

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