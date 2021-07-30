На улице Сретенка в Москве нашли более 200 артефактов XVI - конца XIX века

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Археологи нашли более 200 артефактов XVI - конца XIX века на улице Сретенка в Москве во время исследовательских работ, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра столицы.

"Раскопки на Сретенке начались недавно, однако коллекция керамических артефактов уже превышает 200 экземпляров. Это бесценный исторический материал, который поможет ученым лучше узнать особенности быта москвичей с XVI века. Отдельного внимания из этой коллекции заслуживают 12 фрагментов чернолощеных колокольчиков XVII-XVIII столетий. Свой темный цвет такая керамика приобретала благодаря специальному обжигу и обработке галькой - лощению", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Среди керамических игрушек есть и фигурка медведя, расписная свистулька в виде всадника на коне и поливной шарик-погремушка. Эти артефакты специалисты датируют XVI-XVIII столетиями.

"Есть в коллекции и другие интересные предметы - керамические подсвечники и помадные банки. В последних хранили разного рода мази, бальзамы и помады. Благодаря удобной устойчивой форме, а также хорошему качеству керамики помадные банки часто использовали вторично, например, в качестве чернильниц. Эти находки, а также обнаруженные во время раскопок голландские и турецкие курительные трубки археологи относят к XVIII - первой половине XIX в.", - говорится в сообщении.

В коллекции присутствуют печные изразцы: вероятно, они украшали интерьеры одного из московских домов XVII-XIX веков. В основном в оформлении изразцов присутствуют растительный и геометрический орнаменты.