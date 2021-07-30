VK Fest перенесли на 2022 год

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. "ВКонтакте" переносит VK Fest на 2022 год из-за высокого уровня заболеваемости и продления ограничений, действующих в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в сообщении соцсети.

"ВКонтакте" и Radio Record переносят VK Fest на следующий год из-за эпидемиологической обстановки в городе", - отмечается в сообщении.

Фестиваль пройдет 23-24 июля 2022 года в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. По данным соцсети, свое участие в VK Fest в 2022 году уже подтвердили Little Big, Niletto, Artik & Asti, Пошлая Молли, Cream Soda, Gone.Fludd.

"Около месяца назад мы решили перенести VK Fest на август - с уточнением, что, возможно, событие состоится только в 2022 году. <…> В июле в Петербурге было перенесено большинство массовых мероприятий. Многие концерты на открытом воздухе, которые должны были пройти до конца месяца, также не состоялись. Согласно последней редакции постановления правительства Санкт-Петербурга, ограничения на проведение массовых мероприятий продлены до 29 августа. В настоящих условиях проведение фестиваля невозможно", - говорится в сообщении.

Ранее фестиваль переносили на 28-29 августа 2021 года из-за роста заболеваемости.

VK Fest - самый популярный городской open air в России. В 2019 году он собрал 95 тысяч посетителей, а также представил больше 50 артистов и объединил 350 интерактивных площадок и активных зон.