Мишустин поздравил Коми-Пермяцкий краеведческий музей со 100-летием со дня открытия

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил коллектив Коми-Пермяцкого краеведческого музея им. П. И. Субботина-Пермяка со 100-летием со дня открытия, отметив его вклад в сохранение истории и большой интерес к экспозициям со стороны туристов. Телеграмма опубликована в пятницу на сайте правительства.

"Многие десятилетия ваш легендарный музей хранит историю коми-пермяцкого народа. Коллекции насчитывают тысячи экспонатов", - отмечается в послании главы кабмина. "Каждый экспонат рассказывает о жизни и самобытной культуре коми-пермяцкого народа, о природе края. Главное, что ваши выставки, театрализованные экскурсии всегда становятся событием, вызывают искренний интерес у посетителей разных поколений", - подчеркивает Мишустин.

"Знаменитые памятники архитектуры привлекают не только жителей Пермского края, но и многочисленных туристов. Здесь всегда гостеприимно встречают всех, кто хочет увидеть усадьбу, а также работы художника-авангардиста, основателя музея Петра Ивановича Субботина-Пермяка, уникальные предметы пермского звериного стиля, сасанидское серебро, миниатюры известного зодчего Андрея Никифоровича Воронихина, образцы чугунного литья, архивные документы и фотографии", - говорится в поздравлении председателя правительства.

Он обращает внимание, что "благодаря замечательным специалистам музей стал одним из главных культурных и образовательных центров, где ведется большая научно-исследовательская деятельность, реализуются интересные проекты и программы".

Коми-Пермяцкий краеведческий музей был открыт 30 июля 1921 года по инициативе Субботина-Пермяка. В 1945 году учреждению было присвоено имя этого художника и общественного деятеля.