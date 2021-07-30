Власти Петербурга выделили субсидии на создание 19 кинокартин на сумму 59 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 июля. /ТАСС/. Почти 20 кинопроектов в Петербурге получат поддержку из городского бюджета. Общая сумма выделенных субсидий - почти 59 млн рублей, сообщил в пятницу вице-губернатор Борис Пиотровский во "ВКонтакте".

"Это 15 документальных и четыре художественных фильма. Много кинолент в этом году посвящено знаковым деятелям культуры нашей страны: Алексею Герману и Светлане Кармалите, Сергею Слонимскому, Игорю Масленникову. Еще один документальный фильм будет посвящен легендарному футбольному матчу в блокадном Ленинграде", - сказано в сообщении Пиотровского.

В числе художественных картин, которые также будут создаваться при поддержке города, - "Дополнительный урок" Дмитрия Губарева, "Пять процентов" Дмитрия Светозарова, "Моя ужасная сестра" Александра Галибина и "Опытный образец" Андрея Носкова.

Пиотровский напомнил, что 28 июля депутаты Законодательного собрания Петербурга приняли изменения к городскому закону о поддержке кинематографии. В соответствии с ними уже в следующем году город сможет финансировать проекты, создателями которых выступают не только НКО (как это было до принятия закона), но и коммерческие организации, в том числе киностудии. Ежегодно в Петербурге снимается около 80 кинокартин.